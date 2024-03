"So che puoi realizzare il tuo sogno. Credi sempre in te stesso" scrive Emanuel Lo su Instagram

Kumo, allievo ballerino alla scuola di Amici, è stato eliminato sabato sera in uno scontro con Lil Jolie. Kumo era stato fortemente voluto nel programma dall’insegnante Emanuel Lo.

La dedica di Emanuel Lo a Kumo

Dopo l’eliminazione Emanuel Lo ha deciso di scrivere una dedica al suo alunno prediletto sui social.

Recita il messaggio comparso su Instagram: “Sono felice del tuo percorso all’interno della scuola. So che puoi realizzare il tuo sogno. Credi sempre in te stesso. Ci vediamo fuori. In bocca al lupo.”

Parole brevi, ma che dicono tutto e a cui Kumo risponde altrettanto sinteticamente con un: “Grazie per la fiducia, coach.”

Le parole di Kumo dopo l’eliminazione

Lo stesso Kumo ha voluto scrivere un messaggio dopo la sua eliminazione da Amici. E, tra le altre cose, ha dedicato un pensiero proprio al suo insegnante.

Scrive su Instagram: “Un ringraziamento speciale va a te Emanuel Lo che hai creduto in me dal primo giorno. Hai creduto nella mia arte e nella persona che sono. Come mi hai sempre detto tu vita danza vanno di pari passo. Un grazie non basta, il mio sogno si realizzerà come hai scritto nel regalo di Natale. Grazie Manu.”