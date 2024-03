Benji scrive una lettera a Fede: proposta di reunion

Benjamin Mascoli ha scritto una lettera a Federico Rossi, aprendo una possibilità ad un ritorno del duo Benji e Fede. Il cantante accetterà di fare il “disco della vita”?

Da tempo, ormai, Benji e Fede hanno iniziato una carriera da solisti. Nelle ultime ore, però, Benjamin Mascolo ha aperto la porta ad una possibile reunion. Il cantante ha scritto una lettera a Federico Rossi, chiedendogli di tornare insieme per fare il “disco della vita“.

Via social, Benji ha scritto una lunga lettera a Fede:

“Ti scrivo con il cuore in mano, chi meglio di noi sa come ci si sente a essere soli e senza una direzione precisa? (…) Io qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati e potremmo farlo di nuovo“.