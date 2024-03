Mara Maionchi e Gianna Nannini: il racconto sulla rapina

Ospiti di Che tempo che fa, Mara Maionchi e Gianna Nannini hanno raccontato di essere scappate da una rapina a Milano. I ladri avrebbero potuto sparare, ma in quel momento hanno pensato ad altro.

Mara Maionchi e Gianna Nannini sono amiche di lunga data. Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, le due hanno raccontato un aneddoto inedito, che le ha viste coinvolte in una rapina. “Sapete che loro due, ora ce lo raccontano, hanno assistito ad una rapina a Milano?“, ha esordito il conduttore Fabio Fazio.

Gianna Nannini ha raccontato:

“Lei aveva il conto corrente in una banca e andammo insieme a prendere dei soldi. Eravamo in fila, lei era davanti a me. Allora entrarono due con la pistola , urlarono ‘mani in alto’. Lei iniziò a urlare e scappò”.

Mara Maionchi ha proseguito:

Tra le risate del pubblico di Che tempo che fa, Gianna ha esclamato: “Mentre usciva, io le sono andata dietro. Potevano spararci“. Oltre alla rapina, Mara Maionchi e la Nannini hanno raccontato anche di aver avuto diversi litigi. La produttrice ha ammesso:

“Una volta ho dato un pugno alla scrivania per non darlo a lei, ho rotto il vetro. Va a far lavare i vestiti e mette a me la fattura, gliel’ho stracciata davanti. Ma non ti vergogni?”.