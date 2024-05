Fiorello improvvisa una puntata di Karaoke in centro a Roma: fan in delirio

Fiorello ha regalato ai fortunati presenti in centro a Roma una puntata improvvisata di Karaoke, il programma che l’ha reso celebre negli anni Novanta. Con lo showman siciliano c’erano anche i The Kolors.

Quanti si sono trovati a passare per Piazza Silvestro, a Roma, nella giornata di lunedì 13 maggio 2024 si sono ritrovati proiettati negli anni Novanta. Il merito è di Fiorello che, protagonista del videoclip dei The Kolors, ha improvvisato una mini puntata di Karaoke, storico programma che l’ha reso famoso nel nostro Paese.

Fiorello: Karaoke con i The Kolors è un successo

Fiorello ha prima suonato la batteria, poi è tornato a vestire i panni di conduttore di Karaoke. Si è divertito con i presenti, invitandoli a cantare sul palco, e, infine, ha accolto i The Kolors che si sono esibiti con l’ultimo singolo intitolato Karma. “Ci divertiamo, sto qui fino alle nove e mezza, tanto cosa vado a fare a casa?“, ha esclamato Fiore.

Fiorello: Karaoke potrebbe tornare in auge

Poco prima di arrivare in centro a Roma, Fiorello ha usato i social per invitare i fan a Piazza Silvestro. “Oggi giriamo tutti insieme il nuovo video di Karma in piazza San Silvestro a Roma. Se vi va di venire a cantare un po’ di canzoni con noi e di far parte del nostro videoclip, vi aspettiamo“, ha esclamato Fiore. Karaoke, visto il successo registrato, potrebbe anche tornare in auge.