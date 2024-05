VivaRai2 chiude per sempre e, in occasione dell’ultima puntata, Fiorello si è congedato dall’affezionato pubblico. Il suo format mattutino, nonostante il successo, non è stato rinnovato e sul futuro lavorativo dello showman siciliano ci sono molte incertezze.

VivaRai2 chiude per sempre: l’addio di Fiorello

Venerdì 10 maggio 2024 è andata in onda l’ultima puntata di VivaRai2. Anche se il format è andato in scena all’alba, ha riscosso un grande successo, per cui si fa fatica a capire il motivo per cui non sia stato rinnovato. Tralasciando ciò, Fiorello ha salutato in modo emozionante gli affezionati telespettatori.

VivaRai2: Fiorello emozionato per l’ultima puntata

Sul finire dell’ultima puntata di VivaRai2, Fiorello ha dichiarato:

“È stata una bella storia, forse irripetibile, di quelle che non nascono a tavolino perché nessuno avrebbe immaginato venisse fuori così. (…) Questa è un’ultima puntata e le ultime puntate vengono sempre male perché ci si scioglie un po’”.

Un pensiero anche a Stefano Coletta, che “ha voluto Viva Rai2! più di tutti, lui ha creduto a Viva Rai2! su Rai2″.

Fiorello: incertezza sul suo futuro lavorativo

In merito al suo futuro lavorativo senza VivaRai2, Fiorello ha fatto intendere che resterà in Rai, anche se non sa ancora in quale programma. Si riposerà per un po’, ma sul suo prossimo progetto ci sono diverse incertezze. Non a caso, lo showman siciliano ha concluso la puntata con un addio ambiguo:

“Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima idea“.