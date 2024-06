Alluvione Toscana: Pd, 'dal governo per ora solo briciole e in ritardo...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Sono passati 7 mesi ma dal Governo Meloni non è arrivato per le alluvioni in Toscana nessun risarcimento. Ci vuole tutta la faccia tosta del deputato di Fdi Donzelli per annunciare in pompa magna che forse verranno sbloccati, dopo estenuanti ritardi, 66 milioni di euro stanziati a fronte di 2 miliardi e 700 milioni di danni: la destra sblocca le briciole ma la situazione rimane drammatica. Il governo la deve smettere con gli annunci elettorali e programmare uno scadenzario efficace e rapido per la ricostruzione ed i ristori". Così i parlamentari Pd Emiliano Fossi, Marco Simiani, Marco Furfaro, Simona Bonafe’, Dario Parrini, Laura Boldrini, Federico Gianassi, Ylenia Zambito, Silvio Franceschelli, Arturo Scotto, Cristian Di Sanzo e Marco Sarracino.