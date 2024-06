L’ultimo saluto di Amadeus durante il programma di Affari Tuoi ha causato una certa commozione, peccato che tali lacrime non siano bastate ad evitare il “furto” del presentatore, che da questo divorzio dalla Rai si è portato via il format de “I Soliti Ignoti” che passerà al canale Nove, anche se con un nome diverso.

Amadeus dice addio alla Rai e si prende “I Soliti Ignoti”

A quanto pare la mossa di Amadeus di portarsi con sé “I Soliti Ignoti” su canale Nove non sembra essere andata giù alla Rai, nessun dirigente dell’azienda era infatti presente durante l’ultima puntata di Affari Tuoi condotta dal presentatore. Ciò stride con le ultime dichiarazioni dell’emittente televisiva, che in passato ha ringraziato il lavoro fatto da Amadeus.

Ad annunciare il cambio di emittente televisiva del programma è stata Laura Carafoli, responsabile dei contenuti Discovery per il Sud Europa, che ha spiegato però che ci sarà una differenza rispetto al passato, ovvero il nome. Su canale Nove infatti, il programma non si intitolerà più “I Soliti Ignoti”, ma avrà un nome inglese, ovvero “Identity”.

In ogni caso Amadeus non scomparirà del tutto dal mondo della Rai, perché è già stata confermata la sua presenza durante uno speciale su Sanremo che andrà in onda l’8 giugno.