Il Dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano, ha salutato Amadeus durante l’ultima puntata di questa stagione. Lo ha fatto con un post su Instagram dedicato al conduttore.

Amadeus, l’addio del Dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano: “Accussì te ne vai…”

Pasquale Romano, Dottore di Affari Tuoi, ha salutato Amadeus durante l’ultima puntata di questa stagione. “Accussì te ne vai” ha scritto in una storia pubblicata su Instagram con colonna sonora di Nino D’Angelo, in cui si vede lui insieme al conduttore.

Durante l’ultima puntata Amadeus ha salutato tutta la Rai e il gruppo di lavoro. “Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie” ha dichiarato.

L’addio di Amadeus e lo “sgarbo” della Rai

L’ultima puntata di Affari Tuoi ha colpito tutti. L’uscita di scena di Amadeus, alla guida dello storico format Rai che ha sempre ottenuto il picco di ascolti, ha colpito tutti. Il conduttore ha mantenuto un basso profilo, nonostante la puntata piena di commozione, limitandosi a ringraziare in modo generico tutta la Rai e tutti coloro che hanno lavorato con lui. Ha deciso di non tenere un vero e proprio discorso di addio e di non lasciarsi andare a frecciate di addio, nonostante lo “sgarbo” della Rai, visto che nessuna alta carica di Viale Mazzini ha presenziato all’ultima puntata di Affari Tuoi per un saluto o una stretta di mano ufficiale con il conduttore che per anni ha lavorato per la rete con risultati eccellenti e record di ascolti.