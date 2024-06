Angela e Tommaso sono sono stati gli ultimi conduttori di Affari Tuoi con la conduzione di Amadeus. Quest’ultimo, storico volto di mamma Rai, ha lavorato sempre in maniera brillante e professionale (ricordiamo la sua presenza a Sanremo dal 2020 al 2024) riuscendo a garantire al primo canale della tv di stato una vittoria schiacciante sui competitor. Grazie a lui, Rai1 è infatti divenuta la prima rete in orario preserale.

Amadeus: addio ad Affari tuoi

Come è noto, Amadeus ha deciso di trasferirsi a Discovery. Il suo debutto su Nove TV è previsto a settembre, anche se non è ancora in chiaro in quale format.

L’amorevole presenza di Giovanna

Negli studi di Affari Tuoi, lo scorso sabato 1° giugno, era presente anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che lo ha accompagnato e sostenuto in questa lunga avventura su Rai1. La donna ancora non si è espressa sulla decisione del conduttore di trasferirsi a Discovery, ma la sua presenza dimostra sicuramente l’amore e la devozione che la Civitillo ha per il marito.

Amadeus ringrazia la Rai

Amadeus ha ringraziato il team della Rai e di Affari Tuoi poco prima della fine della puntata: “Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie”.