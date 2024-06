Ultima puntata anche per Caterina Balivo: i saluti della conduttrice ai telespettatori. Dalle ultime parole lanciate in chiusura de ‘La Volta Buona‘ si evince che il programma non abbia spiccato il volo: ecco cosa è successo.

Il messaggio di Caterina Balivo

Una torta per festeggiare l’ultima puntata, andata in onda ieri, venerdì 31 maggio, della trasmissione ‘La Volta Buona’, ma il clima non è lo stesso di sempre: durante la diretta, la conduttrice non ha trattenuto una frecciatina, sottolineando le tensioni esistenti fin dall’inizio della stagione:

«Niente, 180 puntate non sono servite a niente. Né per te né per tante altre persone. Neanche per me». Questa dichiarazione rivolta a Umberto Broccoli, suo ospite, che aveva commesso un errore nel sedersi.

I saluti della conduttrice nell’ultima puntata

Alla fine della diretta, Caterina Balivo ha ringraziato Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Daytime e la produttrice Marina Morbiducci, che al termine di questa stagione andrà in pensione. Per ultimo, non per importanza, un ringraziamento rivolto al pubblico, l’augurio di trascorrere una buona estate.

«Grazie a tutti vi auguro una buona estate, davvero. Grazie».

Nessun messaggio rivolto al programma, dunque, la domanda che sorge spontanea è se “La Volta Buona” tornerà a settembre con una nuova edizione e se, alla conduzione, ci sarà ancora Caterina Balivo o meno. Su tale questione non abbiamo nessuna notizia, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.