Pare che ultimamente ci sia stata un’aria di tensione tra Milo Infante e Caterina Balivo, che conducono rispettivamente i programmi Ore 14 e La Volta Buona sui canali RAI.

Il conduttore avrebbe deciso di sospendere un servizio dedicato alla vicenda di Olindo Romano e Rosa Bazzi per un comportamento messo in atto dalla sua collega.

Da circa un mese, il programma della Balivo dedica una prima parte alle tematiche di cronaca. La presentatrice ha infatti parlato della strage di Erba, presentando i dettagli dell’evento.

Nel corso del programma Ore 14, non c’è stata traccia dell’argomento e si pensa che Infante abbia preferito non parlarne perché il tema era stato inserito nella programmazione de La Volta Buona poco tempo prima.

«È emerso quello che sta accadendo da settimane, cioè che la prima ora della Balivo, che parte dieci minuti prima di noi, è dedicata alla cronaca. I miei autori mi hanno segnalato che il suo programma, in partenza poco prima del nostro, era in diretta da Brescia per la revisione del processo di Erba. Ho ribaltato la scaletta per evitare di andare in sovrapposizione piena. Non è mai accaduto che due programmi si occupassero contemporaneamente dello stesso tema, con gli inviati sul posto, gli ospiti in studio. Si rischia un effetto tragicomico»