Tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando è iniziata una romantica storia d’amore a Ballando con le Stelle e le cose fra i due sembrano andare molto bene. Così bene da poter far pensare ad una imminente gravidanza. Caterina Balivo ha stuzzicato la coppia in merito all’argomento a ‘La volta buona‘.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando genitori? La battuta di Caterina Balivo

Solo poche settimane fa, durante il medesimo programma, alla coppia era stato mostrato un video di Rocco Siffredi, padre di Lorenzo, in cui il noto attore hard dichiarava di avere tutte le intenzioni di diventare presto nonno. Una possibilità che sembra diventare sempre più concreta, considerando il fatto che fra Lorenzo e Lucrezia le cose sembrano andare a gonfie vele. Sull’argomento rimane anche l’astrologo de ‘La volta buona’ che prevede l’arrivo di un bebè per il 2025, ma non solo. Caterina Balivo scherza sull’argomento presentando Tano e Lando in studio con una frase che ha fatto sorridere tutti i fan.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando genitori? Il gioco in diretta

“Sono in 2, in 3? Chi può dirlo” – ha scherzato la Balivo alla presentazione di Lorenzo e Lucrezia. E i riferimenti alla gravidanza non sono finiti qui. Tra bambolotti e biberon, le due star di Ballando con le Stelle si sono prestate ancora una volta a giocare sull’argomento, sembrando più pronti che mai a diventare davvero genitori.