Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne dovrebbe essere giunto a conclusione. Il suo trono è finito senza una scelta e, molto probabilmente, la donna tornerà a vestire i panni di dama. Nelle ultime ore, però, ha pubblicato una Instagram Stories che ha sorpreso i fan.

Uomini e Donne: Ida Platano chiede scusa

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, il trono di Ida Platano è giunto a conclusione. La simpatica parrucchiera siciliana trapiantata a Brescia ha scoperto che le segnalazioni arrivate su Mario erano tutte vere e ha avuto una profonda discussione con lui. Il confronto è finito con l’abbandono dello studio da parte del corteggiatore. Poco dopo anche Pierpaolo ha fatto la stessa scelta e Ida si è ritrovata senza cavalieri. A questo punto, anche lei ha lasciato la trasmissione. A distanza di qualche giorno da quel momento, la Platano ha pubblicato una Instagram Stories particolare.

Le parole di Ida Platano

Via Instagram, che Ida ha avuto la possibilità di utilizzare durante tutto il percorso a Uomini e Donne, ha chiesto scusa. Si legge:

“Chiedo un milione di volte scusa a me stessa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte“.

La Platano non ha fatto alcun riferimento al suo percorso nel programma di Maria De Filippi, ma secondo i fan è rivolta proprio ai due corteggiatori.

Uomini e Donne: quando va in onda l’addio di Ida?

L’addio di Ida Platano a Uomini e Donne dovrebbe andare in onda nella settimana che inizia lunedì 6 maggio. In questi giorni, infatti, sta andando in scena il primo confronto tra la tronista e Mario sulla segnalazione del B&B.