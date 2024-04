Ida Platano ha abbandonato il trono di Uomini e Donne poco dopo l’uscita di scena di Pierpaolo, tanto da raggiungerlo ad Avellino. Possibile storia d’amore in corso?

Uomini e Donne, Ida Platano lascia il trono per…Pierpaolo

Ida Platano avrebbe deciso di lasciare Uomini e Donne: dopo le presunte voci sulla mancanza di corteggiatori, pare che la tronista abbia deciso di lasciare il programma per un motivo specifico: riprendersi Pierpaolo.

Il percorso di Ida sul trono è stato controverso fina dallo scorso novembre, in seguito alla partenza di Manuela Carriero. Dopo avri malintesi, a contendersi Ida erano rimasti Mario e Pierpaolo, ma quest’ultimo avrebbe deciso di lasciare anzitempo il programma.

Per questo motivo Ida una volta lasciato il trono si sarebbe recata ada Avellino per riconquistare Pierpaolo e da qui le voci sulla nascita di una nuova storia d’amore che sta facendo impazzire i fan.

Ida Platano, le sue parole su Instagram

Intanto Ida sui suoi social ha condiviso un messaggio per i suoi fan, ringraziandoli per l’affetto mostrato per tutto questo tempo, senza entrare nel dettaglio del suo rapporto con Pierpaolo:

“Ciao belli miei, come state? Io sto un po’ così e così. Non vi ho mai considerato solo persone che mi seguono, ma esseri umani che si sono affezionati a me e per questo vi dico grazie”.