Nuova polemica sul generale Roberto Vannacci, accusato di discriminare le persone con i capelli rossi in seguito a ciò che avrebbe detto da Nicola Porro a Quarta Repubblica. Enrico Malato, rosso naturale e fondatore del festival Red Head Sicily, ne ha approfittato per commentare quanto sarebbe avvenuto “Grazie Generale Vannacci, lei a noi rossi ci ha resi, ancora una volta, speciali”.

Polemica Vannacci: che cos’è il Red Head Sicily?

Il Red Head Sicily è un festival, giunto alla sua sesta edizione, dedicato alle persone dai capelli rossi. Un’edizione speciale del festival è in programma a Mascali (Catania) il 18 e 19 maggio. Restando in tema, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Vannacci, ospite da Nicola Porro a Quarta Repubblica, ha dichiarato: “Le persone con i capelli rossi non sono normali“.

Chi è Enrico Malato

Enrico Malato, catanese, è annoverato tra i fondatori del del Red Head Sicily che riunisce ogni anno in Sicilia le persone con i capelli rossi. Malato ha detto tramite alcune dichiarazioni riportate da Ansa: “Ringrazio il Generale Vannacci che implicitamente ha enfatizzato la bellezza dell’essere “non-normale”, sia in termini statistici, rappresentando i capelli rossi solo lo 0,58% della popolazione italiana, sia per il mero significato in vocabolario”.

La normalità secondo Garzanti e Treccani

Il fondatore del festival ha poi precisato: “La Garzanti definisce infatti una “persona normale” come chi si comporta come la maggioranza, mentre la Treccani come colui “che segue la norma, è ordinario e regolare””.