Francesco Monte è stato minacciato con l’acido da una donna. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto il coraggio di denunciare e la tizia in questione ” “non ci ha messo più la faccia“.

Francesco Monte minacciato con l’acido da una donna

Ospite del programma La volta buona, Francesco Monte si è raccontato un po’. Oltre a parlare degli alti e bassi della sua carriera, ha rivelato di essere stato minacciato con l’acido da una donna. E’ accaduto qualche tempo fa: si è ritrovato una bottiglia con il liquido fuori dalla porta di casa.

Francesco Monte ha denunciato la donna

Francesco non si è fatto intimorire dalla minaccia con l’acido e ha denunciato la donna. La tizia in questione è così sparita dalla sua vita, “non ci ha messo più la faccia“. Oggi Monte non è più presente sul piccolo schermo come un tempo. Ha preferito costruirsi una carriera nel mondo della musica, con il nome d’arte Kinari. A fine maggio 2024 lancerà il suo primo EP e spera di avere successo. In merito al suo pseudonimo, ha dichiarato:

“Significa riva dove tutto approda e rinasce. Rappresenta una rinascita. Ho portato a conclusione il percorso nel mondo dello spettacolo e ho iniziato a portare in risalto la mia vena artistica iniziando a lavorare con la musica. Conti con Tale e Quale Show mi ha fatto prendere coscienza della mia passione”.

Il periodo buio di Francesco Monte

Oltre alla minaccia con l’acido della donna e alla sua rinascita nel mondo della musica, Francesco Monte ha parlato anche del suo periodo buio. Ha dichiarato: