Che fine ha fatto Francesco Monte: la nuova vita a Ibiza

Dopo un periodo di distanza dai social Francesco Monte è tornato a mostrarsi pubblicamente e ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo e il suo nome d’arte.

Francesco Monte: la nuova vita

Da anni Francesco Monte sta cercando di affermarsi nel mondo musicale e, nelle ultime ore, ha annunciato via social l’uscita del suo nuovo singolo, Repetir, che ha realizzato con lo pseudonimo Kinari. L’ex fidanzato di Teresanna Pugliese ha anche svelato che da 5 anni vivrebbe a Ibiza.

“A mezzanotte conoscerete Kinari, il mio alter ego, la mia rinascita”, ha dichiarato via social pubblicando degli spezzoni del videoclip, e ancora: “Da quando vivo ad Ibiza la musica latina ha completamente contaminato il mio stile e Kinari ne è il risultato. Amo scrivere in italiano quanto in spagnolo. Il video di REPETIR è fuori ora sul mio canale YouTube, link nelle stories e in bio”. Sui social in tanti gli hanno fatto le congratulazioni per il suo nuovo progetto e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua vita privata. Secondo indiscrezioni Francesco Monte sarebbe ancora legato a Isabella De Candia, ma sulla questione non è dato sapere di più e i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata.