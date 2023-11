Dopo la breve avventura a Uomini e Donne, Manuela Carriero è tornata sui social. Il primo post dell’ex tronista è una frecciatina neanche troppo velata ai due corteggiatori che l’hanno scaricata.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Manuela Carriero ha abbandonato il trono. La ragazza, dopo neanche due mesi dall’inizio dell’avventura nel programma di Maria De Filippi, si è ritrovata scaricata dai corteggiatori Carlo e Michele. Dopo aver detto addio all’ambita sedia rossa, la ragazza è tornata attiva sui social.

A didascalia di una serie di foto che la ritraggono ad un party di Halloween, Manuela ha scritto:

“Ora sì che sono una mummia… è eloquente! Happy Halloween Day. Grazie di cuore per tutti i messaggi trovati in direct dopo due mesi. Vorrei spiegarvi alcune cose nelle storie in questi giorni”.