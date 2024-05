Carlotta Dell’Isola: le difficoltà prima della gravidanza

A distanza di qualche giorno dall’annuncio della gravidanza, Carlotta Dell’Isola ha raccontato di aver avuto molte difficoltà per restare incinta. Ha vissuto due anni difficilissimi e ha rischiato di distruggere il suo matrimonio con Nello Sorrentino.

Tramite il suo profilo Instagram, Carlotta Dell’Isola ha raccontato ai fan i suoi ultimi due anni. Soltanto qualche giorno fa ha annunciato di essere incinta, ma per arrivare alla gravidanza ha vissuto un vero e proprio calvario. Fortunatamente, il marito Nello Sorrentino è stato al suo fianco, ma ha ammesso che ha anche rischiato di distruggere il matrimonio.

Carlotta Dell’Isola, a didascalia di una serie e video che documentano i sacrifici fatti per arrivare alla gravidanza, ha raccontato:

“Un giorno inizi a provarci, inizi a fare delle visite e puff, ti arriva la doccia fredda: ‘difficilmente riuscirete a concepire un bambino in modo naturale‘. […] Peccato che una cosa che nessuno ti dice quando inizi questi percorsi è che se non sei attento, ponderato, finirai per distruggere tutto quello che hai costruito fino a quel momento. Compreso il tuo matrimonio. E beh, noi ci siamo andati vicino. Io ci sono andata vicino. Sapete, la speranza, giorno dopo giorno, diventa ossessione per poi sfociare nella depressione. […] Grazie al cielo, ho un grande marito che mi ha saputo stare vicino”.