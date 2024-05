Il dibattito in tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, sulle Europee 2024, avverrà in Rai, a Porta a Porta, con Bruno Vespa.

Confronto tv tra Meloni e Schlein da Vespa, i timori del Pd: “Giochiamo fuori casa”

Il confronto tv sulle Europee 2024 tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si terrà in Rai, a Porta a Porta, da Bruno Vespa. Il Pd ha sottolineato che si è trattato di una condizione non negoziabile da parte dello staff di Giorgia Meloni. “Da presidente del Consiglio ha chiesto di farlo in Rai e non ha preso in considerazione altre proposte” è stato riferito, come riportato dall’Adnkronos.

Il confronto si terrà il 23 maggio, data ricavata dall’incrocio delle agende delle due leader. “Andiamo sul terreno più difficile, giochiamo fuori casa. Ma lo concepiamo come un momento importante di chiarezza” ha dichiarato il Pd.

Meloni-Schlein: “Sarà un confronto tra due visioni della politica alternative”

“Schlein aveva detto ‘dove vuole, non ci tiriamo indietro, lo facciamo in ogni caso’” è stato sottolineato, precisando che si tratterà di un momento di chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini. “Sarà un confronto tra due visioni della politica alternative” ha aggiunto il Pd. Per quanto riguarda le regole d’ingaggio, ovvero la durata del confronto, le domande e gli altri dettagli, ci sarà presto un incontro. Si valuterà anche se ci saranno ospiti.