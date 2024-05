Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nella giornata di giovedì 23 maggio 2024, si presenterà davanti ai pm. Il governatore è pronto a dare la sua versione agli inquirenti.

Giovanni Toti davanti ai pm giovedì 23 maggio

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ai domiciliari con l’accusa di corruzione e falso, si presenterà davanti ai pm giovedì 23 maggio. Una volta conclusa la lettura del fascicolo, il governatore aveva chiesto di essere sentito e l’avvocato Stefano Savi aveva cercato una data per incontrare i pm.

Nel mirino dei giudici, in particolare, ci sono i tre bonifici per 55mila euro che sarebbero passati dal conto Intesa del Comitato Toti a quello personale del presidente con un’operazione che avrebbe mescolato i finanziamenti con il suo patrimonio personale. Secondo i finanzieri, quell’Iran sarebbe stato “abitualmente usato come conto politico”, come riportato da La Repubblica. Gli inquirenti vogliono capire come venivano usati quei fondi, arrivati anche dall’imprenditore Aldo Spinelli.

Toti domani davanti ai pm: “Dimostrerò la correttezza del mio operato”

Giovedì 23 maggio sarà il giorno in cui Giovanni Toti racconterà ai giudici la sua verità. “Non ho commesso alcun reato, dimostrerò la correttezza del mio operato” sono state le sue parole fino a questo momento.

Verranno sentiti anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, e l’armatore Gianluigi Aponte, che non risultano indagato. Non è escluso che si decida di farli parlare prima di Toti, come persone informate sui fatti.