Superbonus, via libera della Camera alla fiducia sul decreto legge

La Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto legge superbonus con 178 voti favorevoli e 102 contrari. L’Assemblea esaminerà gli ordini del giorno mentre il via libera definito è atteso entro domani mattina. Il decreto legge va avanti in un percorso iniziato nel 2023 per restringere il perimetro dei soggetti che possono ricorrere allo sconto in fattura o cessione del credito. Dal divieto generalizzato risultano esenti ex-Iacp, Onlus e cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Con lo stop alle Cilas ‘dormienti’, le richieste di intervento edilizio antecedenti al 16 febbraio dello scorso anno cui non hanno fatto seguito interventi fatturati, si blocca la possibilità di usare il superbonus. Resta confermata l’applicazione di questa misura nelle aree terremotate.

Ulteriori dettagli sul superbonus

Un altro fondo di 100 milioni di euro riguarderà le Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che non sono iscritte nel registro del Terzo settore. Esclusa l’applicabilità della ‘remissione in bonis’ rispetto al termine del 4 aprile scorso sull’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate. I contribuenti destinatari di ruoli esecutivi non potranno ricorrere alla compensazione dei crediti. Tra le misure ‘extra-Superbonus’ ci sarà anche l’accesso al credito nei territori dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a maggio 2023.