Crosetto ricoverato a Roma dopo il malore, come sta: "Dolori al petto"

Crosetto ricoverato a Roma dopo il malore, come sta: "Dolori al petto"

Ultime notizie su come sta il ministro della Difesa, Crosetto, è stato trasferito in ospedale dopo il malore: accertamenti per dolore al petto

Nella giornata di ieri, 21 maggio, il ministro ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza al San Carlo di Nancy: sarebbe stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione ed avrebbe avvertito dolori al petto.

Il ricovero del ministro Crosetto

Il ricovero è stato deciso dopo un consulto medico. Tuttavia, sulle sue condizioni di salute, al momento, non ci sono aggiornamenti da parte della Difesa né bollettini medici dello staff dell’ospedale, ma da quanto trapela da fonti politiche sembra siano stati alcuni dolori al petto a preoccupare il ministro e a rendere necessario il trasferimento in ospedale, inoltre secondo le ultime indiscrezioni, Crosetto sarebbe cosciente e non grave.

La notizia del ricovero in ospedale per Crosetto

La notizia del ricovero è arrivata ieri al termine di una giornata con il vertice al Quirinale, come sottolineato dal Colle stesso in una nota. Nella giornata di oggi, Crosetto avrebbe dovuto partecipare al Question time alla Camera, ma con ogni probabilità sarà costretto a rinviare l’appuntamento.

Il malore nel febbraio scorso

Il ministro Crosetto già nel febbraio scorso era stato ricoverato d’urgenza al San Carlo di Nancy per pericardite, ma non c’erano stati versamenti di liquido tra la membrana, cosa che avrebbe richiesto un intervento immediato e le analisi non avevano evidenziato danni cardiaci.