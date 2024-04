Uomini e Donne, perché non va in onda: la programmazione delle nuove puntate

Uomini e Donne, perché non va in onda: la programmazione delle nuove puntate

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi? Scopriamo insieme e la programmazione delle nuove puntate.

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi? Scopriamo insieme e la programmazione delle nuove puntate. Maria De Filippi ha deciso di fermare per qualche giorno la trasmissione.

Uomini e Donne, perché non va in onda in questi giorni

La trasmissione Uomini e Donne non andrà in onda oggi, venerdì 26 aprile. La pausa è iniziata ieri, giovedì 25 aprile, ma per le nuove puntate servirà ancora un po’ di tempo. Il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda lunedì 29 aprile. I fan dovranno attendere qualche giorno per scoprire come andrà avanti il trono di Ida Platano, che recentemente ha preso una piega molto tormentata e anche appassionante. Secondo le anticipazioni, Mario Cusitore avrebbe confessato che la famosa segnalazione che lo vedeva in un b&b con un’altra donna era vera. Per vedere cosa accadrà bisogna aspettare le prossime puntate, dopo questa pausa.

Uomini e Donne: la programmazione delle nuove puntate

Venerdì 26 aprile, al posto di Uomini e Donne, andrà in onda un doppio appuntamento con la serie turca Endless Love. Per rivedere dame e cavalieri bisognerà aspettare lunedì 29 aprile. Il programma andrà in onda anche martedì 30 aprile, ma poi si fermerà in occasione del Primo Maggio, quando andranno in onda due puntate della soap La Promessa.

La programmazione dei prossimi giorni è la seguente.