Dopo il divorzio da Chiara Ferragni, Fedez ha ripreso in mano la sua vita da “giovane“. L’esagerazione, però, non è per lui: l’aerosol è necessario e, ovviamente, va condiviso con i fan.

Fedez, la nuova vita da “giovane” lo distrugge: l’aerosol è necessario

Tra una serata ad un party esclusivo e una con gli amici di un tempo, quelli che è tornato a frequentare dopo l’addio a Chiara Ferragni, Fedez deve fare i conti anche con l’aerosol. Questa nuova vita da “giovane” lo distrugge e, ovviamente, la condivisione social fa parte del pacchetto.

Fedez balla I Like The Way You Kiss Me

Via Instagram, Fedez ha condiviso un video in cui si mostra mentre balla I Like The Way You Kiss Me. A didascalia, ha scritto: “Questa canzone mi fa sentire giovane. Per fortuna la mia anzianità mi riporta subito alla realtà“. Poco dopo, il rapper si immortala con il macchinario dell’aerosol.

Fedez e la smania di foraggiare la stampa

Poco dopo, Fedez ha pubblicato altre Instagram Stories per foraggiare la stampa. Da giorni, ormai, il rapper non fa altro che postare contenuti discutibili e poi lamentarsi perché gli stessi vengono ripresi dalle testate. Un controsenso che, considerando il protagonista, non stupisce neanche più di tanto.