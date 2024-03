La storia tra Fedez e Chiara Ferragni continua a far chiacchierare il web: un nuovo gossip riguarda la partecipazione di Fedez nella trasmissione Belve, il 3 aprile, per un’intervista in merito alle ultime vicende accadute.

Il settimanale Oggi e l’intervista di Fedez a Belve

«Se Chiara Ferragni ha scelto Fabio Fazio per comunicare in esclusiva le sue ragioni e posizioni in merito alla nota vicenda giudiziaria e mediatica che la sta coinvolgendo, il suo (ex) marito Fedez sceglie la tv di Stato. E nello specifico Belve, l’irriverente programma di interviste ‘face to face’ condotto da Francesca Fagnani».

Il giorno dell’intervista di Fedez nella trasmissione di Francesca Fagnani

L’intervista dovrebbe essere registrata la settimana prossima. Belve tornerà in prima serata su Rai 2 martedì 2 aprile.

Secondo quanto apprende l’AdnKronos, quel martedì sera il rapper andrà in video per rispondere alle domande di Fagnani “senza fare scena muta su nulla” e dirà “quello di cui ci sarà bisogno”.

La partecipazione saltata di Fedez a Belve

Fedez avrebbe già dovuto partecipare a Belve, nell’ottobre scorso. Il programma lo aveva, infatti, invitato per un’intervista nel programma di Rai 2, ma durante il suo ricovero al Fatebenefratelli di Milano la Rai aveva pubblicato una nota per annunciare che tutto era saltato: