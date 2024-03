La vicenda sulla crisi matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni non si placa: il rapper è tornato sui social con nuove Instagram stories che non lasciano presagire nulla di buono.

La crisi continua tra Fedez e Chiara Ferragni. Ecco cosa sta succedendo

Gli ultimi cambiamenti avvenuti sui profili social non sono passati inosservati agli occhi di fan e curiosi: la decisione del rapper di togliere dal profilo Instagram la foto di famiglia in cui appariva con moglie e figli. Una cosa che Chiara Ferragni aveva già fatto poco prima della notizia dell’allontanamento del rapper dalla casa in comune a Milano.

La storia condivisa da Fedez con il brano “L’hai voluto tu”

Inoltre, Fedez, negli ultimi giorni ha dato sfogo ai propri pensieri attraverso la condivisione di alcune canzoni: l’ultima è stata: “L’hai voluto tu“.

Nel testo del brano si legge:

«Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso».

Le sorelle di Chiara Ferragni smettono di seguire Fedez su Instagram

Francesca Ferragni e Valentina Ferragni hanno smesso di seguire Fedez su Instagram, lo stesso ha fatto il rapper con le cognate. Al momento, sembrerebbe che l’unico legame di Fedez con la famiglia della moglie è con la suocera, Marina di Guardo.