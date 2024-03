Chiara Ferragni è volata a New York per motivi lavorativi, tuttavia dopo le vicende legate alla crisi matrimoniale e le indagini a suo carico, ha colto l’occasione per ritagliarsi dei momenti per sé.

Chiara Ferragni e il viaggio programmato a New York

Dopo anni vissuti negli Stati Uniti, Chiara Ferragni, torna in America per un viaggio di lavoro. Sui social, non sono mancate le condivisioni: l’influencer ha postato su Instagram i momenti in compagnia con le proprie amiche tra lavoro, buon cibo e lunghe pedalate a Central Park.

Chiara Ferragni a New York senza figli né marito

Il viaggio di Chiara Ferragni in solitaria, senza figli Vittoria e Leone rimasti in Italia, a Milano, con il papà Fedez.

Il post di Chiara Ferragni su Instagram

Nell’ultima storia pubblicata, nel momento in cui è stato scritto questo articolo, Chiara Ferragni ha mostrato ai fan una coccinella sulla sua mano, scrivendo:

«Portami fortuna coccinella».

Quello vissuto negli ultimi mesi, non è certamente il periodo migliore di Chiara Ferragni, tra le inchieste di truffa aggravata e la crisi della sua relazione matrimoniale. Nonostante ciò, l’influencer continua ad andare avanti nei suoi progetti lavorativi, come in questo caso per il volo previsto per New York.