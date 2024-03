I fan dei Ferragnez continuano ad analizzare tutti i dettagli condivisi sui social dalla coppia, per capire a che punto è questa crisi e se possono avere speranza. Al momento Chiara Ferragni è volata a New York, mentre Fedez si occupa dei suoi figli a casa dei genitori.

Chiara Ferragni a New York ma Fedez non torna nel super attico

La crisi dei Ferragnez sembra andare avanti, senza possibilità di ritorno, almeno per il momento. I fan continuano ad analizzare i dettagli sui social. Fedez ha cambiato la foto profilo di Instagram, sostituendo il ritratto di famiglia con una foto da solo. Il rapper ha lasciato casa da settimane e si divide con la moglie per passare il tempo con i figli, senza mai tornare nel super attico in cui la famiglia si era trasferita solo un anno fa. Non rientra in quella casa neppure ora che Chiara Ferragni è volata a New York.

Chiara Ferragni a New York, Fedez a casa dei genitori con i suoi figli

Mentre la moglie è volata a New York, Fedez ha deciso di trascorrere il venerdì sera a casa dei suoi genitori, con i suoi figli. Il rapper è andato a dormire a casa dei genitori, a Rozzano, dove è cresciuto. “Quella che una volta era la mia cameretta, ora è la loro” ha scritto, mostrando la sua vecchia camera con i letti di Leone e Vittoria. Come svelato dal settimanale Diva e Donna, che ha condiviso alcune foto esclusive, Fedez ora abita in un appartamento in zona Navigli, lo stesso in cui viveva prima di sposarsi con Chiara Ferragni. A quanto pare Fedez avrebbe affittato l’appartamento per tre mesi, in attesa di capire se la crisi con la moglie si può risolvere o se la separazione sarà definitiva.