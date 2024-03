Ancora polemiche attorno al nome di Chiara Ferragni. Questa volta, però, in molti hanno deciso di prendere le difese dell’influencer al centro di guai giudiziari e personali.

La copertina de L’Espresso

La copertina dell’ultimo numero de L’Espresso, datato 8 marzo, ha scatenato un’ondata di critiche e discussioni. La cover ritrae Chiara Ferragni truccata come un pagliaccio, alcuni l’hanno definita una “Joker”, facendo riferimento al villain di Batman. Il titolo in copertina recita: “Ferragni Spa. Il lato oscuro di Chiara”.

Fedez interviene

Fedez ha deciso di difendere la moglie, nonostante la separazione. Attraverso una storia su Instagram, il rapper ha preso posizione contro L’Espresso. “Espresso, a quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”, scrive il rapper, mostrando una foto di Donato Ammaturo, editore de L’Espresso, truccato da clown proprio come Chiara Ferragni sulla sua copertina.

La seconda storia di Fedez

Nella seconda storia su Instagram, Fedez pubblica un estratto dell’articolo di Domani dedicato a Marcello Minenna, ex direttore dell’agenzia delle Dogane indagato per corruzione, e di Ammaturo in cui è spiegato come Minenna avrebbe “salvato” Ludoil, azienda di Ammaturo che opera nella vendita all’ingrosso di prodotti petroliferi. Il rapper continua la sua critica, sottolineando la presunta mancanza di indagini giornalistiche su questioni rilevanti.