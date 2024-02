I gossip non si arrestano in merito alla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, si parla di un nuovo riavvicinamento tra i due.

I fan più attenti pensano che i Ferragnez possano tornare di nuovo insieme. Ma, oltre ai fan, in merito alla vicenda, si sono espressi anche personaggi noti, come: Myrta Merlino e Fabrizio Corona.

Secondo Corona, Fedez e Chiara Ferragni non torneranno mai insieme. Tuttavia Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, la pensa diversamente.

«C’è un aggiornamento in merito al convegno di stamani a Torino in cui il cantante si è mostrato con la fede al dito. Ma non è l’unica cosa. Perché qualche ora dopo anche Chiara Ferragni si è mostrata sui social. Come sappiamo qualche giorno fa lei si è fatta vedere senza la fede al dito, ma oggi le cose sono cambiate. Poco fa aveva un maglione oversixe e dalla manica lasciava intravedere uno sbrilluccichio all’anulare sinistro. Non sappiamo se sia già una riappacificazione o un patto di non belligeranza per tutelare i figli».