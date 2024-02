Dopo le dichiarazioni rilasciate da Fedez, nei giorni scorsi, ai microfoni di Pomeriggio 5, nella giornata di oggi, 26 febbraio, è stata intervistata anche l’influencer Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni con un cappuccio che la riparava dalla pioggia e dall’occhio indiscreto dalle telecamere, ha cercato di evitare le domande del giornalista di Pomeriggio 5, Michel Dessì:

« Non ho nulla da dire , mi spiace. Mi lasciate andare dalla psicologa ?» Alla domanda del giornalista: Posso chiederle come sta?, l’influencer ha risposto: « È un momento doloroso »

Prima di questa intervista a Chiara Ferragni, Fedez aveva risposto alle domande del giornalista di Pomeriggio 5:

«Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito…. come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento».