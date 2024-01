Fedez sta tuonando da giorni, tramite i social, contro i giornalisti. La sua casa infatti è assediata dai giornalisti. Il cantante si lamenta di non poter portare nemmeno il cane a fari i bisogni perché pare che “l’interesse dell’Italia sia solo per Chiara Ferragni, c’era meno gente fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro”.

Il rapper ce l’ha in particolare con Myrta Merlino ma la giornalista gli ha risposto per le rime.

Le accuse di Fedez contro Myrta Merlino

Il rapper Fedez è finito di riflesso nella bufera da quando Chiara Ferragni è indagata per truffa in seguito allo scandalo del pandoro Pink Christmas, realizzato in collaborazione con la Balocco.

Sembra che tutti i giornalisti non abbiano occhi che per lei e per tutto quello che le accade intorno. Da giorni infatti piantonano l’attico milanese dove la coppia si è trasferita di recente.

Fedez si è lamentato proprio di questo, ironizzando sul fatto che ormai l’informazione italiana è incentrata solo sulla Ferragni. Non solo, il rapper ha avuto parole al veleno soprattutto per Myrta Merlino, colpevole di aver appostato un paparazzo sotto casa dei Ferragnez, che da giorni si trova fisso lì.

Il botta e risposta fra Fedez e Myrta Merlino

Fra i due c’è grande stima e rispetto, lo ha detto la Merlino e lo ha detto anche Fedez, tuttavia quando il cantante ha associato gli escrementi del cane alla figura della giornalista, questa ha risposto per le rime.

“Le parole di Fedez tradiscono insofferenza e lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, non è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo serva ripartire dai fatti. La moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è un’imprenditrice nota, a capo di una grande azienda che arriva a fatturare 100 milioni, con una grande influenza sugli italiani. È stata indagata per truffa e noi crediamo sia nostro dovere parlarne, dopodiché io spero che lei potrà il prima possibile dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane nostro dovere approfondire questioni che dal punto di vista sociale, economico e giudiziario, sono questioni di cruciale importanza. Quello che voglio dire a Fedez è che naturalmente noi siamo qui con la nostra lista di domande e che se lui o Chiara volessero rispondere, sarebbero i benvenuti in studio, ma anche sotto casa perché il nostro inviato è lì per cercare di intercettare loro, poi io che sono un’amante dei cani starei delle ore a guardare Paloma il loro splendido Labrador. Tuttavia, in questa storia, ci sono ancora delle cose che non tornano. Porto rispetto a Fedez ma deve tener presente che quando si è personaggi pubblici, ci sono sempre i mass media, nella buona e nella cattiva sorte. Comunque, lo invito a Pomeriggio Cinque con Chiara Ferragni per chiarirci”.

Cosa risponderà il rapper?