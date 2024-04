Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, si starebbe sentendo con una ragazza spagnola. Questa l’ultima indiscrezione sullo speaker radiofonico.

La ragazza misteriosa

Racconta Tina Cipollari, nella puntata andata in onda il 29 aprile, di aver parlato con una donna che ha visto Cusitore in compagnia di una ragazza bellissima, vestita con un tailleur nero e che, a giudicare da quello che ha sentito, dovrebbe essere spagnola.

Mario però ha negato tutto, affermando che quella ragazza con cui è stato visto è un’amica ed è italiana.

Il mistero non si risolve

Tina chiede allora a Mario di chiamare questa sua amica per risolvere il mistero, ma lui è a disagio: l’amica è una criminologa e non vorrebbe essere sentita da tutti. Così Mario, Tina e Ida escono dallo studio per effettuare la telefonata. La presunta amica però non risponde. A insospettire ulteriormente Tina però è il fatto che la chat tra questa ragazza e Mario è vuota: i messaggi sono stati tutti cancellati. Infine, questa presunta amica italiana avrebbe sul profilo Instagram una frase in spagnolo.