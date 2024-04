Chiara Ferragni continua a perdere follower e fugge a Los Angeles

Non è solo la vita sentimentale ad essere andata a rotoli, ma anche quella lavorativa. Chiara Ferragni continua a perdere follower ed è fuggita a Los Angeles con gli amici per staccare un po’ la spina.

Chiara Ferragni continua a perdere follower

Dall’esplosione del pandoro gate ad oggi la vita di Chiara Ferragni è cambiata del tutto. Il suo impero si sta disintegrando, mentre il suo matrimonio con Fedez è finito. L’imprenditrice continua a perdere follower e forse è proprio per questo che ha deciso di partire per Los Angeles con gli amici.

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni nell’ultima settimana?

Prima dell’esplosione del pandoro gate, Chiara Ferragni aveva 29.732 milioni di follower. Adesso, invece, sono ‘solo’ 29 milioni. L’imprenditrice continua a perdere fan: in soli 6 giorni sono fuggiti 100 mila seguaci. E’ bene sottolineare che, al momento, il suo impero continua ad essere solido. In altre parole, anche se non guadagnasse più un euro, potrebbe tranquillamente vivere di rendita.

Chiara Ferragni: la fuga a Los Angeles

Mentre i follower continuano a scendere, Chiara Ferragni ha deciso di consolarsi con una bella vacanza a Los Angeles. Con lei ci sono gli amici di sempre, tra cui Veronica Ferraro, Chiara Biasi e il suo makeup artist Manuele Mameli. Grande assente è il suo braccio destro Fabio Maria D’Amato che, secondo Il Messaggero, ha lasciato la società.