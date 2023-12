Chiara Ferragni perde credibilità: "I followers in fuga"

Chiara Ferragni perde credibilità: "I followers in fuga"

Dopo lo scandalo dei pandori Balocco, migliaia di followers hanno abbandonato in massa i profili social di Chiara Ferragni.

Dopo lo scandalo della falsa beneficenza in tantissimi stanno abbandonando in massa i canali social di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni: la fuga dei followers

Un vero e proprio putiferio si è scatenato contro Chiara Ferragni, che è stata multata per 1,4 milioni di euro a causa della sua pratica commerciale scorretta legata ai pandori Balocco. Nelle ultime ore l’influencer ha condiviso sui social un video con cui si è scusata pubblicamente e ha fatto sapere che devolverà 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino. Le sue scuse però non sarebbero bastate a placare la fuga di followers avvenuta in queste ore, e sui social c’è chi le ha scritto:

“Spero che nessuno creda alle stronzate che dice in sto video che é stato studiato dalla a alla z”, e ancora: “Il bene si fa in silenzio, tutto il resto è palcoscenico”. Oppure: “Sei una truffatrice è una cosa che fai da tempo era una tattica ma ti hanno beccata ora però puoi andare a fare l’attrice quello ti riesce bene. Vergognati”.

In poche ore ben 16mila followers avrebbero abbandonato i profili social dell’influencer e in tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà la vicenda nei prossimi giorni.