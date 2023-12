Chiara Ferragni e il caso Balocco: parlano gli amici (compreso Luca Argentero)

Chiara Ferragni è stata travolta dal clamore generale per lo scandalo del Pandoro Balocco e, nelle ultime ore, alcuni dei suoi amici vip hanno preso le sue difese via social.

Chiara Ferragni: gli amici la difendono

Sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio contro Chiara Ferragni, multata dall’Antitrust per il caso dei “pandori griffati”. Nelle ultime ore l’influencer si è scusata pubblicamente e ha fatto sapere che devolverà 1 milione di euro in beneficenza. Nel frattempo in tanti tra fan, amici e colleghi hanno preso le sue difese: “Ti fa onore questo messaggio pubblico. Mai che a farlo sia qualcuno che ci rappresenta nella vita pubblica. Mai. Ancora una volta il fallimento di una classe politica in termini di onestà e dignità. Sempre con te”, ha scritto lo storico amico dell’influencer, Angelo Tropea.

A lui si è aggiunto il truccatore Angelo Tropea, che ha scritto: “Chiunque abbia incrociato il tuo cammino riconosce la tua bellezza, la generosità e la purezza. Sempre con te. I love you”. Tra coloro che hanno espresso la loro solidarietà vi sono anche Paola Turani, l’Estetista Cinica e Luca Argentero (che hanno pubblicato delle emoticon a forma di cuore o di mani in segno di preghiera tra i commenti al post dell’influencer). Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?