Chiara Ferragni si scusa per il caso Balocco: "Donerò un milione"

"Errore in buona fede": queste le parole della Ferragni, che annuncia una donazione di 1 milione di euro alla Regina Margherita.

Dopo la pioggia di accuse per il caso Balocco, Chiara Ferragni si è scusata pubblicamente con i fan e ha promesso una maxi donazione.

Le scuse di Chiara Ferragni per il caso Balocco

«Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro. Ed è quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini».

Queste le parole di Chiara Ferragni in seguito alla bufera di critiche che l’aveva sommersa negli scorsi giorni a causa dello scandalo Balocco sul pandoro venduto con la sua partnership. Un gesto forte quello dell’influencer, che ha voluto scacciare via tutte le critiche con una maxi donazione da 1 milione di euro, una cifra pari – si dice – al cachet richiesto dalla donna per la collaborazione con il brand.

Il ricorso all’Agcm

Chiara Ferragni ha anche confermato che impugnerà il provvedimento dell’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, perché ritiene la sanzione inflitta eccessiva: