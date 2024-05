Toti, Lupi (Nm): sono convinto gli arresti verrano revocati

Roma, 9 mag. (askanews) – “Credo che Toti abbia la forza, come ha detto, di difendersi e di spiegare le proprie ragioni e sono convinto che anche gli arresti, che qualche dubbio hanno sollevato anche nel ministro Nordio, potranno essere revocati”. Così il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine della presentazione dei candidati per le europee a Roma.

“Sono stupito e preoccupato, siamo di fronte ad interrogatori di garanzia e dopo due giorni dalla notizia, con grandi dubbi da parte di tutti, già diciamo che il governatore Toti sia colpevole, che si debba dimettersi, che in questi otto anni non abbia governato bene e che in sostanza sia un mostro assoluto”, ha aggiunto Lupi. “Smettiamola. I finanziamenti di cui si parla non sono tangenti, ma finanziamenti leciti raccolti durante la campagna elettorale. Forse la riflessione che bisognerà fare, e che faranno i giudici, è se gli atti amministrativi sono legittimi o meno”, ha sottolineato.