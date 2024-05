Il Venezuela dice addio al suo ultimo ghiacciaio

Nella maestosa catena montuosa della Sierra Nevada de Mérida, situata a circa 5.000 metri sul livello del mare, una notizia tragica ha scosso il mondo scientifico e ambientalista: il Venezuela ha dovuto dire addio al suo ultimo ghiacciaio. Questa terribile perdita è palesemente un segno drammatico dei cambiamenti climatici in corso. Tale evento non solo segna la scomparsa di un importante elemento dell’ecosistema locale, ma rappresenta anche un campanello d’allarme per l’intera comunità internazionale.

Il Venezuela perde il suo ultimo ghiacciaio

Il Venezuela diventa così il primo paese a perdere tutti i suoi ghiacciai moderni, un triste primato che mette in evidenza l’urgenza di affrontare il riscaldamento globale. Il fatto che gli scienziati non abbiano potuto monitorare il ghiacciaio per anni a causa dei disordini politici evidenzia l’importanza di una ricerca continua e di investimenti nel monitoraggio ambientale, indipendentemente dalle instabilità politiche.

Questa perdita dovrebbe fungere da richiamo per azioni immediate e concrete per mitigare i cambiamenti climatici e proteggere gli ecosistemi vulnerabili. È essenziale che la comunità internazionale si unisca per affrontare questa sfida e preservare la bellezza e la diversità del nostro pianeta per le generazioni future.

Addio al ghiacciaio Humboldt

Il Venezuela, nella catena montuosa della Sierra Nevada de Mérida, un tempo ospitava sei ghiacciai. Tuttavia, nel 2011 cinque di essi erano già scomparsi, lasciando solo il ghiacciaio Humboldt, conosciuto anche come La Corona, che si trovava accanto al Pico Humboldt, nonché seconda montagna più alta del paese. Si riteneva che il ghiacciaio Humboldt avrebbe resistito almeno per un altro decennio, ma a causa dei disordini politici gli scienziati non hanno potuto monitorare il sito per alcuni anni.

Recenti analisi hanno rivelato che il ghiacciaio Humboldt si è sciolto molto più rapidamente di quanto ci si aspettava. Questo evento ha fatto sì che venisse declassato da ghiacciaio a “campo di ghiaccio”.