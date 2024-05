Droghe: Mantovano, 'occhio al web e siti cinesi, Fentanyl passa soprattuto da lì'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Da un monitoraggio del web" è emerso che il Fentanyl viene 'spacciato' per lo più via internet, "soprattutto su siti cinesi, con recapito a mezzo poste e pagamento con criptovalute" per renderle "non tracciabili. Questo dov...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Da un monitoraggio del web" è emerso che il Fentanyl viene 'spacciato' per lo più via internet, "soprattutto su siti cinesi, con recapito a mezzo poste e pagamento con criptovalute" per renderle "non tracciabili. Questo dovrebbe rendere tutti -genitori, donne, famiglie- più attenti, affinché gli adolescenti evitino di praticare questi siti, tenendo conto che questa diffusione può avvenire o con delle prescrizioni vere e proprie o come farmaci o con" operazioni "mascherate, abbiamo per esempio scoperte che dietro la dicitura 'chinewhite' si cela il Fentanyl". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, durante conferenza stampa sull'aggiornamento delle attività previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici a Palazzo Chigi.

Sul caso, ha spiegato inoltre Mantovano, vigilano "anche i servizi segreti", impiegati soprattutto "sul monitoraggio" della Rete ma anche sui "flussi finanziari".