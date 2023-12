Sono emersi degli elementi importanti legati alla vendita del pandoro Balocco brandizzato Chiara Ferragni. Da una serie di e-mail interne una persona incaricata avrebbe risposto allo staff dell’influencer digitale: “Mi verrebbe da rispondere: In realtà le vendite servono per pagare il vs cachet esorbitante”. Non solo. la donazione pare che sia stata effettuata diverso tempo prima della messa in vendita del prodotto da parte della stessa Balocco.

Chiara Ferragni, spuntano le e-mail sul caso pandoro Balocco

Già durante la messa in vendita dei pandori, il caso era stato ampiamente denunciato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. In un. provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata ricostruita con precisione la vicenda analizzandone i vari aspetti a cominciare dai rapporti tra Chiara Ferragni e la nota ditta dolciaria. Tra gli accordi e le mail interne tra i due team era stato definito che sarebbe stata la stessa Balocco a contattare l’associazione e ad effettuare la donazione: “Ciao —-, grazie per la piacevole call! A sintesi degli argomenti trattati: DONAZIONE Sarà la Balocco a contattare l’associazione (in definizione) e sempre la Balocco risulterà come donatrice. La donazione sarà da farsi nel 2022, solo dopo che avremo svelato al mercato il nostro comune progetto – quindi indicativamente dopo maggio, mese nel quale inizieranno i primi incontri con il trade. Definito insieme l’ambito di azione (medico/pediatrico) non vorremmo incorrere in un incidente diplomatico con il Regina Margherita e Gaslini nel destinare la donazione ad altra struttura (es. Bambin Gesù che avete consigliato). Non avendo compreso che il dettaglio della donazione sarebbe stato oggetto del contratto, non ci siamo pronunciati prima se non dopo vostro stimolo. Ecco perché ne è derivata una certa “limitazione” che siamo certe, riusciremo a superare”, è quanto aveva scritto Balocco a suo tempo alla rappresentanza delle due società Fenice e TBS Crew.