Selvaggia Lucarelli sulla multa a Chiara Ferragni: "Sei ricca, ma evidentemente non ti basta"

Chiara Ferragni è stata multata dall’Antitrust per la pubblicità dei pandori Balocco e sulla questione è intervenuta anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che per prima ha sollevato l’inchiesta relativa alla vicenda.

Chiara Ferragni multata: le parole di Selvaggia Lucarelli

L’Antitrust ha multato Chiara Ferragni e Balocco per 1,4 milioni di euro a causa della pubblicità ingannevole fatta un anno fa per i Pandori “griffati”. Il caso era stato reso noto da Selvaggia Lucarelli sul quotidiano Domani e in queste ore, alla notizia della multa voluta dall’Antitrust, la stessa giornalista è intervenuta sulla questione rivolgendosi direttamente a Chiara Ferragni e affermando:

“Insomma, sei ricca, ma evidentemente la ricchezza non ti basta mai”, e ancora: “Devi arricchirti pure usando a sproposito la parola beneficenza destinata alla cura di bambini malati. Salvo poi presentarti alla conferenza stampa di Sanremo e strappare l’assegno a favore di telecamera per darti una smaltata all’immagine”. E infine: “Ricordatevi: la beneficenza è una cosa seria. E come sapete per me questa battaglia è sacra e non risparmio niente e nessuno, da Ferragni all’ultima delle collette di parrocchia. Oggi, rispetto a ieri, mi sembra ne valga un po’ più la pena”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione, e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.