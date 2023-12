Chiara Ferragni ha ricevuto una multa da 1 milione di euro per il pandoro firmato per Balocco. L’Antitrust l’ha accusata di pubblicità ingannevole e ha condannato con una sanzione anche l’azienda dolciaria.

Chiara Ferragni: multa da 1 milione di euro per il pandoro

Batosta per Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha ricevuto una sanzione da 1 milione di euro dall’Antitrust per il pandoro che lo scorso anno ha firmato per Balocco. Secondo l’Autorità, sia la società della moglie di Fedez che l’azienda dolciaria “hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro ‘griffato’ Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, di 50 mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima. Le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato dall’iniziativa oltre 1 milione di euro“.

Il pandoro era un bluff: multata sia Chiara che Balocco

Mentre Chiara Ferragni ha ricevuto una multa da 1 milione di euro, Balocco dovrà pagare una sanzione da 420 mila euro. La pratica scorretta, che già lo scorso anno aveva fatto parecchio discutere, è stata giustamente punita. Il pandoro, che in realtà era un bluff, ha fatto incassare un bel gruzzoletto all’imprenditrice.

Quanto ha incassato Chiara Ferragni con il pandoro?

“Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino“: questa la promozione che lo scorso anno l’imprenditrice e l’azienda dolciaria facevano per il pandoro. Ma quanto ha incassato la moglie di Fedez? Come riferito dall’Antitrust, 1 milione di euro, la stessa cifra che adesso dovrà pagare per la multa.