Chi è Liberato? Questa domanda circola sul web fin dal suo debutto nel mondo della musica, ma nessuno è mai arrivato a svelare la sua identità. Nelle ultime ore, a fare nome e cognome dell’artista napoletano è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Liberato, svelata la sua vera identità: ecco chi è

In diretta su Radio Marte, Gabriele Parpiglia ha svelato la vera identità di Liberato. Fin dai suoi primi passi nel mondo della musica, in molti si sono chiesti chi ci fosse dietro quella felpa con il cappuccio in testa e nessuno, fino ad oggi, è arrivato ad una risposta. Adesso, finalmente, sappiamo chi è.

La rivelazione di Gabriele Parpiglia

Parpiglia ha dichiarato:

“Tutti si chiedono chi sia Liberato. In questi giorni è uscito il suo film, ma non c’era nulla di segreto, se non delle interviste e il percorso che l’ha portato lì dov’è adesso, ma non si vedeva o capiva nulla. Negli anni si è sempre pensato che dietro a questo artista ci fosse Livio Cori, abbiamo interrogato Livio Cori in tutti modi per capire se fosse lui e alla fine non era Livio Cori. Si è pensato ad altri, ma non era nessuno di loro. Ma dopo tantissime ricerche siamo arrivati a un nome. Non ci siamo arrivati solo noi, ma anche Napoli, in primis attraverso i diritti SIAE, attraverso i nomi che portano ad una strada e la strada e il nome è quello di Gennaro Nocerino“.

Liberato è Gennaro Nocerino

Stando a quanto riferito da Parpiglia, dietro a Liberato c’è l’artista napoletano Gennaro Nocerino. Gabriele ha proseguito: