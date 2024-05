Un gravissimo incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 29 maggio, quando un motociclista 45enne si è schiantato in autonomia contro il cantiere ubicato sulla tangenziale che da Desenzano porta a Peschiera del Garda.

Incidente a Desenzano del Garda: morto motociclista

Erano circa le ore 5:30 della mattina di oggi, quando al comando dei carabinieri di Desenzano del Garda arriva la segnalazione di un pericoloso incidente autonomo. Un centauro di 45 anni, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è finito per schiantarsi contro il cantiere stradale sito sulla tangenziale. Lo stesso cantiere che era stato allestito in questi giorni dopo un altro sinistro nel quale avevano perso la vita due camionisti.

Incidente a Desenzano del Garda: i soccorsi

Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto contro il cantiere. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma nessuno ha potuto fare qualcosa per salvare la vita del 45enne, morto sul colpo. Il tratto di strada, chiuso per accertamenti, è stato poi riaperto in parte, ma sarà soggetto al traffico per tutta la mattina.