Andrea Franco Alaimo ha svelato che i suoi colleghi si rifiutano di lavorare con Fedez. Come mai i paparazzi, in un momento così caldo per la vita del rapper, si lasciano scappare un simile bocconcino?

Alaimo: i paparazzi rifiutano di lavorare con Fedez

Ospite di Mattino 5, Andrea Franco Alaimo ha parlato dell’aggressione a Cristiano Iovino e del coinvolgimento di Fedez. Stando a quanto rivelato dal paparazzo, i suoi colleghi rifiutano di lavorare con Federico Lucia perché temono discussioni. Specialmente di notte, nessuno sembra disposto a seguire il rapper.

Le parole di Andrea Franco Alaimo

Alaimo ha dichiarato:

“Io vi posso fare delle rivelazioni. Ci sono molti miei colleghi che ultimamente di notte si rifiutano di lavorarci su questo, sì, su Fedez. L’altra notte io non facevo in tempo ad arrivare e quindi ho chiamato un collega e gli ho detto ‘guarda in questa discoteca c’è lui con amici e delle amiche, vuoi andare tu?’. Lui mi fa ‘guarda preferisco di no, perché lo sai come funziona la notte, poi magari mi becca e io non ho proprio voglia di litigare e quindi evito’. Comunque non ci sono solo i testimoni di cui parlate voi, ma ce ne sono molti altri a dire la verità. Perché il litigio (con Cristiano Iovino, ndr) è iniziato dentro a una famosa discoteca. Addirittura c’è chi mi giura che fosse presente anche una persona nota, la fidanzata di un famoso calciatore del Milan. Perché questo è un particolare molto importante”.

Alaimo sulla rissa tra Fedez e Iovino

Parlando della rissa tra Iovino e Fedez, Alaimo ha raccontato: