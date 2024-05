Fedez indagato per rissa e lesioni ai danni di Iovino: la reazione di Chiara ...

Fedez indagato per rissa e lesioni ai danni di Iovino: come ha reagito Chiara Ferragni?

Fedez è indagato per rissa e lesioni ai danni di Cristiano Iovino, personal trainer diventato famoso per aver avuto un flirt con Ilary Blasi. Come ha reagito Chiara Ferragni a questa nuova batosta che si abbatte sulla sua famiglia?

Fedez indagato per rissa e lesioni: la reazione di Chiara Ferragni

Anche se Fedez e Chiara Ferragni non sono più una coppia, di certo l’imprenditrice non avrà gioito nell’apprendere che il padre dei suoi figli è indagato per rissa e lesioni. Ovviamente, stiamo parlando dell’indagine inerente l’aggressione ai danni di Cristiano Iovino, avvenuta a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024.

Fedez nei guai? Chiara Ferragni vola a Dubai

Anche se Iovino non ha sporto denuncia, Fedez è finito nel registro degli indagati perché, stando ad alcuni video che documentano l’aggressione, è l’unico riconoscibile. Proprio nel giorno in cui è arrivata questa notizia, Chiara Ferragni ha fatto le valigie e se n’è andata a Dubai.

Fedez e Chiara Ferragni nei guai con la giustizia

Fedez e Chiara Ferragni, anche se per motivi diversi, hanno entrambi guai con la giustizia. Lui a causa dell’aggressione a Cristiano Iovino, mentre lei per la finta beneficenza legata al pandoro Balocco e alle uova Dolci Preziosi. Riusciranno a risalire la china? Staremo a vedere.