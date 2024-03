Fino a qualche mese fa, nessuno avrebbe mai immaginato che Chiara Ferragni e Fedez arrivassero a tanto: l’imprenditrice ha diffidato il marito. Lui non potrà parlare del loro divorzio durante l’ospitata a Belve del prossimo 2 aprile.

Chiara Ferragni diffida Fedez: il motivo

C’è grande attesa per la nuova stagione di Belve, soprattutto per la puntata del 2 aprile, che vedrà Fedez seduto davanti a Francesca Fagnani. Stando a quanto sostiene il Quotidiano Nazionale, che cita fonti vicine alla coppia, Chiara Ferragni l’ha diffidato: non potrà parlare della fine del loro matrimonio.

Chiara Ferragni e Fedez: battaglia a suon di diffide

Stando a quanto sostengono i beninformati, Chiara non è stata la prima a procedere per vie legali. E’ stato Fedez a fare il primo passo, diffidando la moglie dal pubblicare sui social i volti di Leone e Vittoria. Da giorni, non a caso, gli ex Ferragnez postano solo foto che ritraggono di spalle i pargoli.

Chiara Ferragni: Fedez non ci sta

Anche se Fedez è stato il primo a diffidare Chiara, sembra che non sia disposto ad accettare la diffida dell’ex moglie sulla sua ospitata a Belve. Il rapper vorrebbe raccontare a Francesca Fagnani tutta la verità sulla fine del suo matrimonio e sul pandoro gate.