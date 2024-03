In occasione del sesto compleanno di Leone, Chiara Ferragni e Fedez hanno inaugurato una nuova strategia di comunicazione. Questa volta, di mezzo ci sono i figli.

Chiara Ferragni e Fedez: nuova strategia sui figli

Chiara Ferragni e Fedez si sono rincontrati per la prima volta in pubblico. L’occasione è stata la festa di compleanno del piccolo Leone, che ha compiuto sei anni. L’attenzione dei fan, però, si è concentrata su quella che sembra essere una nuova strategia di comunicazione. Quest’ultima sembra avere a che fare proprio con i figli.

Chiara Ferragni e Fedez: i figli sui social di spalle

Per la prima volta, Chiara Ferragni e Fedez hanno immortalato i figli di spalle. Il fatto che abbiano condiviso entrambi foto del compleanno di Leone in cui il festeggiato e la piccola Vittoria non appaiono in primo piano è singolare. Possibile che abbiano ricevuto indicazioni ben precise per attuare una nuova strategia di comunicazione?

Cosa c’è dietro questa nuova strategia di comunicazione?

Al momento, non sappiamo se Chiara e Fedez stiano davvero seguendo una nuova strategia di comunicazione. Il voler mostrare i figli di spalle potrebbe essere casuale, così come una mossa studiata a tavolino. Secondo i beninformati, questa scelta potrebbe anche essere collegata alla proposta di legge sull’utilizzo dei minori sui social, in discussione alla Camera dei Deputati il 21 marzo 2024.